Viral Video: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವು.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

12-foot Python Viral Video: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೀಮಾವರಂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಈ ಬೃಹತ್ ಹಾವು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬೃಹತ್ ಹಾವನ್ನ ಕಂಡಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾವು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸೊಸೈಟಿ ತಂಡ (local Snake Nest Conservation Society team)ಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಅವರು, ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದತಕ್ಷಣವೇ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕೆನಾಲ್ವೊಂದರ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹಾವನ್ನ ನೋಡಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಿರುಚಾಟದಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಹಾವು ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ನೀರಿನಡಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಟಾರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದರೂ ಹಾವು ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಹಾವು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾವು ರಕ್ಷಣೆಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹಾವು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರು ಸರುಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೊಂಡದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಯಾದರು. ಹೊರಬಂದ ನಂತರವೇ ಜನರಿಗೆ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯಿತು. ಅದು ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 12 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಹೆಬ್ಬಾವು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಹಾವಿಗೆ ಏನೂ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗದಂತೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
