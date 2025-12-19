English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Viral Video: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವು.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಭೀಮಾವರಂ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ 12 ಅಡಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಬೃಹತ್‌ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 19, 2025, 11:50 AM IST
  • ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೀಮಾವರಂ ಬೃಹತ್‌ ಹೆಬ್ಬಾವು
  • ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬೃಹತ್‌ ಹೆಬ್ಬಾವು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರ ತಂಡ
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ ವಿಡಿಯೋ

Viral Video: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವು.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

12-foot Python Viral Video: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೀಮಾವರಂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಈ ಬೃಹತ್ ಹಾವು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬೃಹತ್‌ ಹಾವನ್ನ ಕಂಡಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾವು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸೊಸೈಟಿ ತಂಡ (local Snake Nest Conservation Society team)ಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಅವರು, ಬೃಹತ್‌ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.    

ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದತಕ್ಷಣವೇ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕೆನಾಲ್‌ವೊಂದರ ಪೈಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹಾವನ್ನ ನೋಡಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಿರುಚಾಟದಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಹಾವು ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ನೀರಿನಡಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಟಾರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದರೂ ಹಾವು ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ಸರ್ಕಸ್‌ ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ನಿಂದ ಹಾವು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾವು ರಕ್ಷಣೆಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೀಕರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌.. ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರು!

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹಾವು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರು ಸರುಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೊಂಡದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಯಾದರು. ಹೊರಬಂದ ನಂತರವೇ ಜನರಿಗೆ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯಿತು. ಅದು ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 12 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಯಿತು.

ಹೆಬ್ಬಾವು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಹಾವಿಗೆ ಏನೂ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗದಂತೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲ! ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಿಲ್ಲ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

