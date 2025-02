Viral Video: ನಮಾಜ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಂಬ್‌ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ.. ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಛಿದ್ರ-ಛಿದ್ರವಾದ ಮಸೀದಿ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..‌

Viral Video: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ, ಅಂಗಡಿಗಳು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ವೈಭವದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಖೋರಾ ಖಟ್ಟಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಹಕ್ಕಾನಿಯಾ ಮದರಸಾದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಇಂದು, ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹ ಜಮಾಯಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 16 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ.

#Pakistan : Suicide blast during Friday prayers at Darul Uloom Haqqania, Akora Khattak. JUI-S chief Maulana Hamid-ul-Haq among the injured. Over 10 casualties reported. This madrassa is significant as it has produced top Taliban leaders, including Mullah Omar and Sirajuddin… pic.twitter.com/sc0Mfe524g

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) February 28, 2025