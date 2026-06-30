/ Viral Video: ಕಾರ್ಟೂನ್‌ ನೋಡೋಕೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕೊಟ್ರೆ, ಟಿವಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕ! ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಶಾಕ್.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Mother Son Viral Video: ಇದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗ... ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡೋಕೆ ಅಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಮಗ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಆರ್ಡರ್ (Online Order) ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಂದು ನಿಂತಾಗ ಅಮ್ಮ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡೋಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಟಿವಿ ಆರ್ಡರ್ (Boy orders TV At Online) ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ.
ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಲಕ!
ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಾಲಕನೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಈ ಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕನಿಗೆ ಅಂದಾಜು 5-10 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬಹುದು. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಗ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡು ಎಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆತ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ 43 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿಯನ್ನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಟಿವಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊರಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಗನನ್ನು ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ಬೇಕೆಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ತಾಯಿ ಮಗನ ಸಂಭಾಷಣೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಗ ಮಾಡಿದ ಅವಾಂತರ, ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಮ್ಮನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.