Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Viral
  • / Viral Video: ಕಾರ್ಟೂನ್‌ ನೋಡೋಕೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕೊಟ್ರೆ, ಟಿವಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕ! ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಶಾಕ್.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Viral Video: ಕಾರ್ಟೂನ್‌ ನೋಡೋಕೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕೊಟ್ರೆ, ಟಿವಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕ! ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಶಾಕ್.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಕಾರ್ಟೂನ್‌ ನೋಡೋಕೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕೊಟ್ರೆ, ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಟಿವಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 30, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:06 PM IST
Viral Video: ಕಾರ್ಟೂನ್‌ ನೋಡೋಕೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕೊಟ್ರೆ, ಟಿವಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕ! ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಶಾಕ್.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಆರೋಗ್ಯ ಏರುಪೇರು!.. ಮುಂಬೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
pawan kalyan1 hr ago
2
Fire1 hr ago
3
Bank Holidays July 20262 hrs ago
4
Kannada News Live2 hrs ago
5
Kara Hunnime2 hrs ago