ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..! ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತೀರಾ.. ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ

Cute baby elephant : ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುವ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮಗೆ ನಗು ತರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಆಘಾತಕಾರಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.. ಇದೀಗ, ಮರಿ ಆನೆಯ ವೀಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 22, 2026, 10:35 PM IST
    • ಕೆಲವು ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮಗೆ ನಗು ತರಿಸುತ್ತವೆ.
    • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
    • ಇದೀಗ, ಮರಿ ಆನೆಯ ವೀಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ..

Funny Viral Video : ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಮರಿ ಆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ ವಾಟರ್‌ ಗನ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಮೋಜಿನ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗ ನೀರಿನ ಗನ್ ಅನ್ನು ಮರಿ ಆನೆಯ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗನ್‌ನಿಂದ ನೀರು ಹಾರಿದ್ದೇ ತಡ ಮರಿ ಆನೆಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 

ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೊಂದ ಮನಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಮುಗ್ಧ ಜೀವಗಳ ತುಂಟಾಟಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಾಟರ್‌ ಗನ್‌ನಿಂದ ಪೈರ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆ ಪುಟಾಣಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ.. 

ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು @Hinduism_sci ಎಂಬ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು "ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಿಡಿಯೋ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನೆ ನಟನೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹ... "ಮುಗ್ಧತೆ ಅಪರೂಪ" ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿವೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

