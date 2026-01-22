ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..! ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತೀರಾ.. ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ

Funny Viral Video : ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಮರಿ ಆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ ವಾಟರ್ ಗನ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಮೋಜಿನ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗ ನೀರಿನ ಗನ್ ಅನ್ನು ಮರಿ ಆನೆಯ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗನ್ನಿಂದ ನೀರು ಹಾರಿದ್ದೇ ತಡ ಮರಿ ಆನೆಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೊಂದ ಮನಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಮುಗ್ಧ ಜೀವಗಳ ತುಂಟಾಟಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಾಟರ್ ಗನ್ನಿಂದ ಪೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆ ಪುಟಾಣಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ..
Most beautiful video on internet today 😍🥹 pic.twitter.com/3EO7cfrmjJ
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು @Hinduism_sci ಎಂಬ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು "ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಿಡಿಯೋ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನೆ ನಟನೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹ... "ಮುಗ್ಧತೆ ಅಪರೂಪ" ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿವೆ.