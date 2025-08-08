English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ..! ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಯುವಕ.. ಕೊನೆಗೆ ಆಗಿದ್ದು ದುರಂತ..  

Viral Video : ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗುವ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಯುವಕರು, ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ, ರೀಲ್ಸ್‌ ಯುಗ.. ವೈರಲ್‌ ಆಗಲು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಯುವ ಪಿಳೀಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 8, 2025, 07:30 PM IST
    • ವೈರಲ್‌ ಆಗಲು ಯುವಕರು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ವೈರಲ್‌ ಆಗಲು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ.
    • ಈ ಪೈಕಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಇದೀಗ ರೈಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ..

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ !ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ !ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ
camera icon5
NavaPanchama Rajayoga
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ !ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ !ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧಮಾಕ!ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
camera icon7
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧಮಾಕ!ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
ಈತನ ದುರಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಯ್ತ ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ
camera icon6
Gautam Gambhir
ಈತನ ದುರಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಯ್ತ ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!ಪಿಂಚಣಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
camera icon7
pension
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!ಪಿಂಚಣಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ..! ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಯುವಕ.. ಕೊನೆಗೆ ಆಗಿದ್ದು ದುರಂತ..  

Trending Video : ಇದು ರೀಲ್ಸ್‌ ಯುಗ, ಇಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆದವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೂ ಹೋಗಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್‌ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುವತಿಯರು ಮೈ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯುವಕರು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಇದೀಗ ರೈಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ..

ಹೌದು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಯುವಕ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರೈಲು ಹೊರಟ ನಂತರ, ಅವನು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.̈

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಮಗಳನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ..! ತಾಯಿಯೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು.. ಥೂ..

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಮರ್ಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಈ ಮೂರ್ಖನನ್ನು ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೈಲು ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗುವುದು ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿದಂತಿದೆ ಎಂದು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳ ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಯುವಕ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Viral VideotrainNetizenswatch videoViral video of man doing dangerous stunt

Trending News