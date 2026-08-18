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ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ 113 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆ! ‘ಗುಪ್ತ ನಿಧಿ’ ಕಂಡು ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯೋ ಅಚ್ಚರಿ

ಪತ್ತೆಯಾದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು 1913ರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ ಐದನೇ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಶಾಸನವಿದೆ. ನಾಣ್ಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ “GEORGE V KING EMPEROR” ಎಂಬ ಬರಹವಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ “ONE RUPEE INDIA” ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.  

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 18, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:14 PM IST
ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ 113 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆ! ‘ಗುಪ್ತ ನಿಧಿ’ ಕಂಡು ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯೋ ಅಚ್ಚರಿ

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ 113 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆ! ‘ಗುಪ್ತ ನಿಧಿ’ ಕಂಡು ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯೋ ಅಚ್ಚರಿ
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