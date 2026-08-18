/ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ 113 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆ! ‘ಗುಪ್ತ ನಿಧಿ’ ಕಂಡು ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯೋ ಅಚ್ಚರಿ

British Era Silver Coins: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 113 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಳೆಯದಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮೊರೆನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಗುರುತುಗಳು ಹಾಗೂ ಬರಹಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪತ್ತೆಯಾದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ 1913ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಣ್ಯ
ಮೊರೆನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೋಂಗರ್ಪುರ ಲೋಧಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇವು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹೂತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾಣ್ಯಗಳ ನಿಖರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
1913ರ ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಚಿತ್ರ?
ಪತ್ತೆಯಾದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು 1913ರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ ಐದನೇ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಶಾಸನವಿದೆ. ನಾಣ್ಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ “GEORGE V KING EMPEROR” ಎಂಬ ಬರಹವಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ “ONE RUPEE INDIA” ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ನಾಣ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 1913ರಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಜಾರ್ಜ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಟರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಮುದ್ರಿಸಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು.
ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಜಿಲ್ಲಾ ಪುರಾತತ್ವ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪತ್ತೆಯಾದ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ತೂಕ ಸುಮಾರು 11.6 ಗ್ರಾಂ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 91 ಪ್ರತಿಶತ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂಶವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕ ಸುಮಾರು 11.66 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಸುಮಾರು 30.5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯ ಮುದ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ.
1911ರಿಂದ 1936ರವರೆಗೆ ಮುದ್ರಣ
ಐದನೇ ಜಾರ್ಜ್ ಕಾಲದ ಇಂತಹ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು 1911ರಿಂದ 1936ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 1913ರ ನಾಣ್ಯವೂ ಇದೇ ಸರಣಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದೀಗ ಮೊರೆನಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ನಾಣ್ಯವು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕುತೂಹಲ
ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ತವ್ವಕದ ವೇಳೆ ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಇರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಮೂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ‘ಗುಪ್ತ ನಿಧಿ’ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪುರಾತತ್ವ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ
ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ತೆಯಾದ ನಾಣ್ಯಗಳ ನೈಜ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಅವು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪುರಾತತ್ವ ತಜ್ಞರು ಇಂತಹ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಶಾಸನ, ಮುದ್ರಣದ ವರ್ಷ, ಲೋಹದ ಪ್ರಮಾಣ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಮಿಂಟ್ ಗುರುತುಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಮೂಲವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು?
ಹಳೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾಣ್ಯದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅಪರೂಪ, ಸ್ಥಿತಿ, ಮುದ್ರಣ ವರ್ಷ, ಮಿಂಟ್ ಗುರುತು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಅವುಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವೇ ಮುಖ್ಯ. 1913ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಣ್ಯವು ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಇತಿಹಾಸ ಹೊರಬಂದ ಘಟನೆ
ಆಧುನಿಕ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಭೂ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದೇ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆಯುವ ಮುಂದಿನ ಪುರಾತತ್ವ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೂಲ, ನಿಖರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 1913ರ ಐದನೇ ಜಾರ್ಜ್ ಕಾಲದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.