viral: ಅಯ್ಯೋ ಯುವತಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗೂಳಿ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು?ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

Bull attack: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದ ಚೌಪಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಗೂಳಿಯೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದ ಗೂಳಿಯೊಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿದೆ..ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದ ಚೌಪತಿಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ.
ಆ ವೇಳೆ ಗೂಳಿಯೊಂದು ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ..ತಕ್ಷಣ ಬೆದರಿದ ಯುವತಿ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಗೂಳಿ ಅವಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಗೂಳಿ ಅವಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾಗ, ನಿವಾಸದೊಳಗೆ ಓಡಿಹೋದ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಡವಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಳು. ಗೂಳಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಗೂಳಿಯಂತೆ ಅವಳನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ರುದ್ರವತಾರ ತಾಳಿದ ಗೂಳಿ ಕೋಡಿನಿಂದ ಗುದ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆಕೆಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಅವಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದವು.ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧನು ತನ್ನ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಗೂಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ್ದು, ಯುವತಿ ಕೇಪ್ ಒಳಗೆ ತೆವಳುತ್ತಾ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಆ ಗೂಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ರಗಡ್ ಗೂಳಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದಾಳಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ..
राजधानी लखनऊ के चौपटिया कॉलोनी से रूह कांपने वाला CCTV फुटेज सामने आया है एक गाय ने एक बच्ची को बुरी तरह रौदा।
बच्ची को आसपास के लोगों द्वारा बचाया गया । pic.twitter.com/ghHUThSIk0
