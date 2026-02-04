English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
viral: ಅಯ್ಯೋ ಯುವತಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗೂಳಿ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು?ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

Bull attack :ಯುವತಿಯನ್ನ ಗೊಳಿಯೊಂದು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದೆ ಗೂಳಿ ಯುವತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 4, 2026, 09:09 PM IST
  • ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಬಚಾವ್‌ ಆದ ಯುವತಿ
  • ಗೂಳಿ ದಾಳಿ ಯುವತಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದೆ ರೋಚಕ!

viral: ಅಯ್ಯೋ ಯುವತಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗೂಳಿ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು?ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

Bull attack: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದ ಚೌಪಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಗೂಳಿಯೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ..  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದ ಗೂಳಿಯೊಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿದೆ..ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದ ಚೌಪತಿಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. 

ಆ ವೇಳೆ ಗೂಳಿಯೊಂದು ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ..ತಕ್ಷಣ ಬೆದರಿದ ಯುವತಿ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಗೂಳಿ ಅವಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಗೂಳಿ ಅವಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾಗ, ನಿವಾಸದೊಳಗೆ ಓಡಿಹೋದ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಡವಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಳು. ಗೂಳಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಗೂಳಿಯಂತೆ ಅವಳನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ರುದ್ರವತಾರ ತಾಳಿದ ಗೂಳಿ ಕೋಡಿನಿಂದ ಗುದ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆಕೆಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. 

ಇನ್ನೂ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಅವಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದವು.ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧನು ತನ್ನ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಗೂಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ್ದು, ಯುವತಿ ಕೇಪ್ ಒಳಗೆ ತೆವಳುತ್ತಾ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಆ ಗೂಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಈ ರಗಡ್‌ ಗೂಳಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದಾಳಿ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ.. 
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

