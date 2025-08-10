Viral Video: ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ..

Viral Video: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಲೇನ್ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾರು ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರು ಬಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿ ವಾಹನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಆದರೆ ಕಾರು ಪಲ್ಟಿಯಾದಾಗ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಲೇನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಬಸ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಜವಾಯ್ತು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ! ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ... ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ
The bus was changing lanes (clearly visible from lane markings), and the overtaking should’ve been aborted, this led to a car accident. pic.twitter.com/ZVtVoV3JSk
— Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) August 7, 2025
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಚಾಲನ ಲೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಬಸ್ಅನ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲು ಪಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಮುಂಭಾಗ ಬಂದು ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಸಮಯಪ್ರಜ್ನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೊಂದು ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾರು ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಲೇನ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚಾಲಕನೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಪಘಾತದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಯಾರದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾ ವರದಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರಬರಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು ಎಂದ ಯುವಕ: ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ.. ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?