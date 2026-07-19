/ಎಲ್ಲವೂ ಶಿವಲೀಲೆ.. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದ್ದ ಶತ್ರುಗಳ ಸ್ನೇಹ..! ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ ಇದು 

Shocking video : ಈ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಝರಾಸಂಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಕೇತಕಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ. 'ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ' ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಈ ಶಿವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಈಗ ಭಕ್ತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಹೌದು.. ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಗದ ಮರದ ಬಳಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಭೀಕರ ನಾಗರಹಾವೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕೊಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹಾವಿನ ಎದುರಿಗೇ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.
ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ನಾಗರಹಾವು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಕ್ಕು ಹಾವನ್ನು ಸೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳು ದಾಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದೇ ಬೇರೆ.
ವೈರತ್ವ ಮರೆತು ಶಾಂತವಾದ ಜೀವಿಗಳು : ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಹಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮರೆತಂತೆ ಆ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳು ವರ್ತಿಸಿವೆ. ಬೆಕ್ಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿದು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತರೆ, ನಾಗರಹಾವು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆ ತೋರದೆ, ತನ್ನ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಮೌನವಾಗಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷವಿಲ್ಲದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎರಡೂ ಜೀವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿವೆ.
ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಸ್ವಭಾವವಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈರತ್ವ ಮರೆತು ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ಲೀಲೆ ಮತ್ತು ಪವಾಡವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ತನೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳೂ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರದೇ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿ ಮಾಡದೆ ದೂರ ಸರಿದಿರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.