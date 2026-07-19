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ಎಲ್ಲವೂ ಶಿವಲೀಲೆ.. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದ್ದ ಶತ್ರುಗಳ ಸ್ನೇಹ..! ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ ಇದು 

Viral Video : ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎದುರಾದರೆ ರಕ್ತಪಾತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹಾವಿನ ದ್ವೇಷ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮವೇ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ವೈರಿಗಳಾದ ನಾಗರಹಾವು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿ ಮಾಡದೆ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 19, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:07 PM IST
ಎಲ್ಲವೂ ಶಿವಲೀಲೆ.. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದ್ದ ಶತ್ರುಗಳ ಸ್ನೇಹ..! ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ ಇದು 
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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