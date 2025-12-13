ಬೆಕ್ಕು vs ಹಾವು..! ರೋಚಕ ಕಾಳಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನುತ್ತೆ

Cat funny videos : ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಗಳಂತಹ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಮಾಷೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸುತ್ತವೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನ ಜೊತೆ ಬೆಕ್ಕು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..
ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹಾವಿನ ನಡುವೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಬೆಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ತನಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಹಾವಿನ ಜೊತೆ ಬೆಕ್ಕು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು... ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿ ಇರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಬೆಕ್ಕು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಬೆಕ್ಕು ಮೊದಲು ಅದರ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸಲು ಹಾವಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಚಂಗನೆ ಜಿಗಿದ ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ಪಂಜಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಕೊಂಚವೂ ಹೆದರದ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾವು ಹೆದರಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ @NatureNexus4321 ಎಂಬ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 29 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 65,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಗಳೂ ಸಹ ಬಂದಿವೆ.