English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ಬೆಕ್ಕು vs ಹಾವು..! ರೋಚಕ ಕಾಳಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನುತ್ತೆ

ಬೆಕ್ಕು vs ಹಾವು..! ರೋಚಕ ಕಾಳಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನುತ್ತೆ

Cat vs Snake viral video : ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿ ಜಗಳವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ.. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ.. ಕೊಂಚವೂ ಹೆದರದೆ ತನ್ನ ಪಂಜಿನಿಂದ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ಧೈರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬಿಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 13, 2025, 07:02 PM IST
    • ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿ ಜಗಳವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ..
    • ಎಂದಾದರೂ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ.. ?
    • ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ಧೈರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ..

Trending Photos

ಧಿಡೀರ್‌ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ RBI! ಹಣ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್..‌
camera icon8
RBI
ಧಿಡೀರ್‌ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ RBI! ಹಣ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್..‌
ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ..
camera icon6
Abhishek H N
ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ..
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
camera icon5
DA Hike today
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ-ಮೋದಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!!
camera icon6
Rahul Gandhi Fitness Secret
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ-ಮೋದಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!!
ಬೆಕ್ಕು vs ಹಾವು..! ರೋಚಕ ಕಾಳಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನುತ್ತೆ

Cat funny videos : ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುವ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಗಳಂತಹ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಮಾಷೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸುತ್ತವೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನ ಜೊತೆ ಬೆಕ್ಕು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹಾವಿನ ನಡುವೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಬೆಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ತನಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಹಾವಿನ ಜೊತೆ ಬೆಕ್ಕು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು... ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿ ಇರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಬೆಕ್ಕು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಬೆಕ್ಕು ಮೊದಲು ಅದರ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸಲು ಹಾವಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಚಂಗನೆ ಜಿಗಿದ ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ಪಂಜಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಕೊಂಚವೂ ಹೆದರದ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾವು ಹೆದರಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ @NatureNexus4321 ಎಂಬ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 29 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 65,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಗಳೂ ಸಹ ಬಂದಿವೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Cat Snake FightCATSnakeShocking VideoViral Video

Trending News