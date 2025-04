‌Watch: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಅಂಗ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಯುವಕ!! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Sexual harassment: ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 1.55ಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಮುಕ ಯುವಕ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ್ದಿದ್ದು, ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಆಕೆಯ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

Law and order in Bengaluru appears to be deteriorating rapidly, with a disturbing rise in criminal activities, especially those targeting women. The city, once known for its progressive culture and relative safety, is now witnessing a breakdown in public safety, where miscreants… pic.twitter.com/5gM8K1u0nW

— Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) April 6, 2025