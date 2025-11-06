Viral Video: ವಿಷಕಾರಿ ಜರಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಹೆಬ್ಬಾವು.. ನೆಟ್ಟಿಗರ ಎದೆ ನಡುಗಿಸಿದ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ..

centipede kills python: ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಕೆಲವು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅವು ಎಷ್ಟೇ ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೀಟವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೀಟವು ಹೆಬ್ಬಾವಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗದು. ಅದು ತನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕಚ್ಚಿದವರು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವುದಂತೂ ಖಚಿತ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ಹುಲಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆದ ಪ್ರವಾಸಿಗ, ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಜೆರ್ರಿಯಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಯೊಂದು ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊ ಇದು. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @TheeDarkCircle ಖಾತೆಯು Instagram ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 29 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು 55,000 ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾಕಿಂಗ್ ಘಟನೆ...ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹುಲಿ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ವೀಡಿಯೋ!
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಉದ್ದ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬಾವು ದೇಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾವು ಕಚ್ಚಲು ಬಾಯಿ ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ, ಕೀಟವು ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಅದು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾವು ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಕೀಟವು ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಕೀಟವನ್ನು ಸ್ಕೋಲೋಪೇಂದ್ರ ವೀರರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಕೀಟ. ಇದು ತನ್ನ ನರವಿಷಕಾರಿ ವಿಷದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಾಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video:ಹಸಿದ ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಘಟ ಸರ್ಪ.. ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರ್ ಯಾರು
— Wildlife Uncensored (@TheeDarkCircle) November 3, 2025