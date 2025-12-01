English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • Viral Video: 3 ಟ್ರೇ ಮೊಟ್ಟೆ ತಂದಿಟ್ಟು 2 ತಿಂಗಳು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕುಟುಂಬ! ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Viral Video: 3 ಟ್ರೇ ಮೊಟ್ಟೆ ತಂದಿಟ್ಟು 2 ತಿಂಗಳು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕುಟುಂಬ! ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಚಿಲಿಪಿಲಿಗುಡುತ್ತಾ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಳಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೇನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಡೆದು ಮರಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಇದು ಮನೆಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 1, 2025, 02:34 PM IST
  • ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟ್ರೇ ಮೊಟ್ಟೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ
  • ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಂದವರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ

Trending Photos

ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಔಟ್ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಔಟ್ ಗೊತ್ತಾ?
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಾರಾಮಾರಿ! ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕಂಟಸ್ಟೆಂಟ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಹೊರಕ್ಕೆ
camera icon6
ashnoor kaur
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಾರಾಮಾರಿ! ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕಂಟಸ್ಟೆಂಟ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಹೊರಕ್ಕೆ
ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ದೊರೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗೋಯೆಂಕಾರ ನಿಲುವು
camera icon10
Dr Subhash Chandra Goenka
ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ದೊರೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗೋಯೆಂಕಾರ ನಿಲುವು
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನ ಟಾಪ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
camera icon4
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನ ಟಾಪ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
Viral Video: 3 ಟ್ರೇ ಮೊಟ್ಟೆ ತಂದಿಟ್ಟು 2 ತಿಂಗಳು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕುಟುಂಬ! ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Viral Video: ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳಂತೂ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಆ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಖತ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಮೂರು ಟ್ರೇನಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಳಿಕ 2 ತಿಂಗಳು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾಲಿಡೇ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸಿ ವಾಪಸ್‌ ಬಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್‌ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೂರು ಟ್ರೇ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮರಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕೋಳಿಮರಿಗಳು ಓಡಾಡುವುದನ್ನ ಕಂಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೌಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: AI Teacher; ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ AI ಟೀಚರ್‌, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ..!

ಚಿಲಿಪಿಲಿಗುಡುತ್ತಾ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಳಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೇನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಡೆದು ಮರಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಇದು ಮನೆಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇಡೀ ಮನೆಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್‌ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. @RanjanSingh_ ಎಂಬ Instagram ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಫನ್ನಿ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ʼಇದು ನಿಸರ್ಗದ ಅದ್ಭುತʼ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನ ಕಸ ಗುಡಿಸದಿದ್ದರೆ ತಿಪ್ಪೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗಬೇಡ?ʼ ಅಂತಾ ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮಾಯಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ..?

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Viral VideoEggChickensVacationMiracle

Trending News