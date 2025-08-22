English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: ಬರಿಗೈಲಿ ಹಾವು ಹಿಡಿದ ಚೋಟುದ್ದ ಬಾಲಕ, ಪುಟಾಣಿಯ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್!!

ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ʼಈ ರೀತಿ ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಗುಂಡಗೆ ಇರಬೇಕುʼ ಅಂತಾ ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 22, 2025, 03:39 PM IST
  • ಹಾವು ಕಂಡ್ರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲ
  • ಬರಿಗೈಲಿ ವಿಷಸರ್ಪವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪುಟ್ಟ ಪೋರನ ಆಟ
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌

Snake viral video: ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಡೇಂಜರ್‌... ವಿಷಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಬಹುತೇಕರು ಹಾವು ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ದೂರ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾವು ಅನ್ನೋ ಪದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ನೂರಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಯ ಇಲ್ಲದೇ ಬರಿಗೈಲಿ ಹಾವು ಹಿಡಿದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಸೌಂಡ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾವು ಹಿಡಿದಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೌಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಹಾವು ಹಿಡಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕಂಡು ಅನೇಕರು ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶ..! ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್

ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ cop_manjumeena ಎಂಬ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹಾವು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಲಕ ಬರಿಗೈಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಹಾವು ಹಿಡಿದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಕಂಡು ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ʼಈ ರೀತಿ ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಗುಂಡಗೆ ಇರಬೇಕುʼ ಅಂತಾ ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ʼಹಾವು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್..‌ ರೀತಿ ಬಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲʼ ಅಂತಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು, ಆದರೆ ಬಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹಿಡಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಆತನ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಿದಂತಿದೆʼ ಅಂತಾ ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ.. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲಾ 4 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ; ಸಚಿವರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

