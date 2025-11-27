English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮೈ ಮರೆತು ನಾಗಿಣಿ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಹಾವು.. ನಾಗಪ್ಪನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಮಸೋತ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌

Snake video: ನಾಗಿಣಿ ಹಾಡಿಗೆ ಮೈ ಕುಣಿಸಿದ ನಾಗಪ್ಪನ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 27, 2025, 04:58 PM IST
  • ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ.
  • ಮರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹಾವು ಹೊರಬಂದಿತು.

ಮೈ ಮರೆತು ನಾಗಿಣಿ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಹಾವು.. ನಾಗಪ್ಪನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಮಸೋತ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌

Snake video: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಾವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಹ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವುದೇ ಪೊದೆಗಳು ಇರದಂತೆ ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುವಕನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು 16 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರ..! ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ವಿಚಿತ್ರ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್

ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹಾವು ಹೊರಬಂದಿತು. ನಿಲ್ಲದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿತು. ಅದು ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್‌ನಂತೆ, ಹಾವಿನಂತೆ ತಿರುಚುತ್ತಾ ತಿರುಗುತ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ, ತಿರುಚುತ್ತಾ, ಅದ್ಭುತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾವಿನ ನೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವು ಹಾಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

 

 

