Cobra Drinking Cow Milk: ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವೇ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅದು ಮಾನವನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಕ್ರೂರ, ವಿಷಕಾರಿ ಸರ್ಪವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭೀತಿಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಹಾವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಸುವೊಂದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತಿರುವ ಹಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಚ್ಚಲಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಹೊಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಸು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹಾವೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಅವು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸು ಹೆದರದೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಮೇಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಸೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕೋಬ್ರಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಸುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಗಿ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹಾವು ಹಸುವನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಹಸು ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಂತು ಮೇಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿದರೂ ಸಹ ಹಸು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿಚಲಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾಗರಹಾವಿನ ಕಡಿತವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮೂಕ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬಂಧವು ಇದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಹಾವು ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಮೂಕ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಳವಾದದ್ದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇತರರು ಅಂತಹ ಪವಾಡಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಅರ್ಪಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೂ, ಹಾವು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದವು.