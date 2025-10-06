Viral Video: ಮರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಡೆಯೆತ್ತಿ ನಿಂತ ಐದು ತಲೆಯ ನಾಗರಹಾವು.. ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Sheshnag viral Video:ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಬೃಹತ್ ಶೇಷನಾಗನ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನವಗ್ರಹಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಶೇಷನಾಗದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶೇಷನಾಗನು ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಕಾವಲು! ತಾಯಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ವ್ಯಾಘ್ರ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಹಸಿರು-ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡ ಹಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಹೊಲದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಏಕೆಂದರೆ.. ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಕಲಿ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ.. ಇದು ಶೇಷನಾಗನ ದರ್ಶನ, ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸೋಣ!” ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ, ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಕಲಿ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಏಕೆ? ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇದೇ..
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವೀಡಿಯೊ 2023 ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಹಾವು ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಮಿಡ್ಜರ್ನಿಯಂತಹ AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಹಾವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ನ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಅನೇಕ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹರಡುವುದಲ್ಲದೆ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಹಾವು ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶೇಷನಾಗನಂತಹ ಪವಾಡ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಳಿ ಹಾವು ಅಳಿಲಿನ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು ಘೋರ ಕದನ..! ಕದನ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ನೆಟ್ಟಿಗರು...! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್