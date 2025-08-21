ರೈಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ಜನರಿದ್ದರೂ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ ಜೋಡಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ 

Lovers viral video : ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ಒಂದೇ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಹೊರಬಂದರು. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಓಡುವ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೀತಿ ಮೀರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಘಟಸರ್ಪದ ಎಡೆ ಮೇಲೆ ನಾಗಮಣಿ.. ನಡು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ ಬೆಳಕು..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
Indian railway became OYO hotels now! pic.twitter.com/PEJwp1xv57
— Voice of Hindus (@Warlock_Shubh) August 18, 2025
ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಜೋಡಿ ಒಂದು ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಜನರು ಶಾಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಸಲ್ಲದು ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.