ರೈಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ಜನರಿದ್ದರೂ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ ಜೋಡಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ 

Couple romance viral video : ಕೆಲವು ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಮೆಟ್ರೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜೋಡಿಯೊಂದು ರೈಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 21, 2025, 06:05 PM IST
    • ಕೆಲವು ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ಒಂದೇ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು.
    • ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

ರೈಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ಜನರಿದ್ದರೂ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ ಜೋಡಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ 

Lovers viral video : ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ಒಂದೇ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಹೊರಬಂದರು. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.  

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಓಡುವ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೀತಿ ಮೀರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಘಟಸರ್ಪದ ಎಡೆ ಮೇಲೆ ನಾಗಮಣಿ.. ನಡು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ ಬೆಳಕು..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಜೋಡಿ ಒಂದು ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಜನರು ಶಾಕ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಸಲ್ಲದು ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

