Viral Video: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಜೋಡಿ! ಎಂಥಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ!!

Viral Video: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ನಾಚಿಕೆಪಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಯುವಜೋಡಿಗಳು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವೆಂಬಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು, ಯುವ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಮಾಡಿದ ಘನಂದಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಮುಜುಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಮತ್ತು ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಅತಿರೇಕದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
आदरणीय रेल मंत्री जी ट्रेन के कुछ डब्बों में Oyo रूम बना दीजिए इन अश्लील हरकत करने वालों को थोड़ी सुविधा हो जाए..😜😎
पड़ोसियों को जूता निकाल कर जूता मारना चाहिए था इनको.. pic.twitter.com/inqOe0Z2nV
— Amrita mishra (काशी वाली ) (@Amrita_2121) October 4, 2025
ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜೋಡಿಯೊಂದು ರೈಲಿನ ಜನರಲ್ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಮೈಮರೆತು ಪ್ರಣಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಮುದ್ದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಲೂ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇರುವಾಗ, ಈ ಜೋಡಿ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುವುದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಜೋಡಿ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಜೋಡಿಯ ದೃಶ್ಯವು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ತರಿಸಿದೆ. ʼಈ ಜೋಡಿ ರೈಲನ್ನೇ OYO Room ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆʼ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Amrita mishra ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು, ʼಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ತಿಸಿದ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
