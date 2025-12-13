English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Viral Video: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಜೋಡಿ! ಎಂಥಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ!!

Amrita mishra ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 13, 2025, 04:39 PM IST
  • ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ ಯುವ ಜೋಡಿ
  • ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎದುರೇ ಮೈಮರೆತು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್‌
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್

Viral Video: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಜೋಡಿ! ಎಂಥಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ!!

Viral Video: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ನಾಚಿಕೆಪಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಯುವಜೋಡಿಗಳು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವೆಂಬಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಹೌದು, ಯುವ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಮಾಡಿದ ಘನಂದಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಮುಜುಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಮತ್ತು ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಅತಿರೇಕದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಯಸಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್..‌

ಸದ್ಯ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜೋಡಿಯೊಂದು ರೈಲಿನ ಜನರಲ್‌ ಕೋಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಮೈಮರೆತು ಪ್ರಣಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಮುದ್ದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಲೂ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇರುವಾಗ, ಈ ಜೋಡಿ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುವುದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಜೋಡಿ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಜೋಡಿಯ ದೃಶ್ಯವು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ತರಿಸಿದೆ. ʼಈ ಜೋಡಿ ರೈಲನ್ನೇ OYO Room ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆʼ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Amrita mishra ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು, ʼಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ತಿಸಿದ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್... ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್... ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಜೈ' ಸಿನಿಮಾ!

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

