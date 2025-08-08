English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಂಕಲ್‌ ಜೊತೆ ಬೈಕ್‌ ಮೇಲೆ ಹದಿ ಹರೆಯದ ಯುವತಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌..! ಎಲ್ಲಾ ಸೈಯಾರಾ ಏಫೆಕ್ಟ್‌.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ 

Couple romance on bike : ಸೈಯಾರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರ ಕಣ್ಣೀರು ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೈಕ್‌ ಮೇಲೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಲ್‌ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 8, 2025, 08:12 PM IST
    • ಸೈಯಾರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರ ಕಣ್ಣೀರು ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದಿದೆ.
    • ಹೀರೋ-ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಬೈಕ್‌ ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಬೈಕ್‌ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ದಂಪತಿಗಳು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪುಣೆ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ದಂಪತಿಗಳು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಯುವಕನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತೋಳು ಬಳಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಹೌದು.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸೈಯಾರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ-ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಬೈಕ್‌ ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಬೈಕ್‌ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

A post shared by Khabar (@khabar.ig)

ಜೋಡಿಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪುಣೆಯ ಶಿಂದೇವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಖೇಡ್ ಶಿವಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್‌ ಮೇಲೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುವ ಕ್ಲೀಪ್‌ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದಂಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

