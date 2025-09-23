ಬೀದಿ ಅನ್ನೋಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಅನ್ನೋ ಕಬರಿಲ್ಲ..! ಇವರೆಂಥಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು.. ಅದೆಂಥಾ ಲವ್‌.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Couple romance video : ಕೆಲವು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಚಲ್ಲಾಟದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 23, 2025, 03:09 PM IST
Viral video : ಕೆಲವು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹುಚ್ಚು ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ರೋ, ರೈಲು, ಬಸ್, ಪಾರ್ಕ್... ಮುಂತಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಚುಂಬನ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲರ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. 

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಜೋಡಿ ತಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಚುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿತೀರಾ.? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಕೆಗೆ ಆದ ಗತಿ ನಿಮಗೂ ಆಗಬಹುದು.!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ @divyakumari ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ.. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಳೆದ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಯುವಕ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ಯುವತಿಯನ್ನು ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕ್ಲೀಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೊದಲು ಅವಳು ಯುವಕನ ಕೆನ್ನೆ ತಟ್ಟಿ "ಒಲ್ಲೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ..

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆ ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

