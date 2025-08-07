ವ್ಯಾಘ್ರನಿಂದ ಕಂದನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉಗ್ರರೂಪ ತಾಳಿದ ಗೋಮಾತೆ..! ರಣರೋಚಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Viral News : ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರೂರ ಮೃಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಗೋಮಾತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಹಸುವಿನ ಧೈರ್ಯ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಯಿ ಹಸು ಚಿರತೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.. ಚಿರತೆ ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಾಯಿ ಓಡಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಸಹ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವ್ಯಾಘ್ರನನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು.
ಹಸುವಿನ ಉಗ್ರ ರೂಪದಿಂದ ಭಯಭೀತರಾದ ಚಿರತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋಯಿತು. ಹಸು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕರು ಚಿರತೆಯ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜವೈ ಚಿರತೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು X ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
पाली के बाली में गाय के बछड़े को गर्दन से पैंथर ने
दबोचा तो बछड़े को बचाने #मां (गाय) बिना कोई
भय के दौड़ पड़ी। #Rajasthan pic.twitter.com/Bfjylq4lpP
— अवधेश पाकड़🇮🇳 (@AvPakad) August 1, 2025
ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿದ ಗೋಮಾತೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಹಸುವಿನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ಟ್ರೇಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.