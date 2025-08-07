English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವ್ಯಾಘ್ರನಿಂದ ಕಂದನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉಗ್ರರೂಪ ತಾಳಿದ ಗೋಮಾತೆ..! ರಣರೋಚಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Cow Leopard viral video : ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುವ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಯುದ್ಧದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ... ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 7, 2025, 04:08 PM IST
    • ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಯುದ್ಧ
    • ರೋಚಕ ಯುದ್ಧದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
    • ಹಸುವಿನ ಧೈರ್ಯ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಾಘ್ರನಿಂದ ಕಂದನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉಗ್ರರೂಪ ತಾಳಿದ ಗೋಮಾತೆ..! ರಣರೋಚಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Viral News : ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರೂರ ಮೃಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಗೋಮಾತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಹಸುವಿನ ಧೈರ್ಯ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಯಿ ಹಸು ಚಿರತೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.. ಚಿರತೆ ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಾಯಿ ಓಡಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಸಹ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವ್ಯಾಘ್ರನನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮುತ್ತುಗಳಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು.. ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ಹಸುವಿನ ಉಗ್ರ ರೂಪದಿಂದ ಭಯಭೀತರಾದ ಚಿರತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋಯಿತು. ಹಸು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕರು ಚಿರತೆಯ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜವೈ ಚಿರತೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು X ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿದ ಗೋಮಾತೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಹಸುವಿನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್‌ ಟ್ರೇಂಡ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

