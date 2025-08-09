Viral Video: ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಗೆ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕೋತಿ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂತವರಿಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ..

Viral Video: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಾವು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತರಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಂಗ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಗ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೋತಿ ತನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಸಳೆ.. ಕೋತಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರಳವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಬಹುದು.!
ಮೊಸಳೆಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕೋತಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೊಸಳೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನೀರಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ, ಅದು ಕೋತಿಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಕೆಲವು ಕೋತಿಗಳು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮುಂದೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವರು ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಓಹ್.. ಈ ಕೋತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಯಿತು" .. ಕೆಲವರು "ಯಾರೂ ವಿಧಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ .. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿವಿಧ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ 39 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 3.4 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರಳವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಬಹುದು.!