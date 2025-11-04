Viral Video:ಹಸಿದ ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಘಟ ಸರ್ಪ.. ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರ್‌ ಯಾರು

Crocodile Python Viral Video: ಮೊಸಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಎರಡೂ ಕ್ರೂರ ಜೀವಿಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಎರಡು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ... ಹೌದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬಾವು ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ಮೊಸಳೆಯ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟದ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಹೆಬ್ಬಾವು ಮೊಸಳೆಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊಸಳೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ದವಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಮೊಸಳೆಯ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಹೆಬ್ಬಾವು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ, ಅದು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮೊಸಳೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಭಯಾನಕ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ... ನಡುಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಬ್ಬಾವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬದುಕುವ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಲ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯನ್ ಗೀರ್ಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯಿಂದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
