  • Viral Video:ಹಸಿದ ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಘಟ ಸರ್ಪ.. ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರ್‌ ಯಾರು

Crocodile Python Viral Video: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಸಳೆ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 4, 2025, 01:15 PM IST
  • ಮೊಸಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಎರಡೂ ಕ್ರೂರ ಜೀವಿಗಳು.
  • ಈ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟದ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಹೆಬ್ಬಾವು ಮೊಸಳೆಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸಿತ್ತು.

Crocodile Python Viral Video: ಮೊಸಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಎರಡೂ ಕ್ರೂರ ಜೀವಿಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಎರಡು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ... ಹೌದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬಾವು ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ಮೊಸಳೆಯ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟದ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಂಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಬದಲು ʼಕಡಾಯಿʼ ಬಳಸಿದ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರ

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಹೆಬ್ಬಾವು ಮೊಸಳೆಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊಸಳೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ದವಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಮೊಸಳೆಯ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಹೆಬ್ಬಾವು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ, ಅದು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮೊಸಳೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral video: ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ಹುಲಿಯ ತಲೆ ಸವರಿದ ಭೂಪ! ಕೈಲಿದ್ದ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

ಈ ಭಯಾನಕ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ... ನಡುಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಬ್ಬಾವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬದುಕುವ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಲ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯನ್ ಗೀರ್ಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯಿಂದ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಇಂಪು.. ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

 

 

