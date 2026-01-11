English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ.. ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇಲ್ಲ, 2.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ..!

ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ.. ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇಲ್ಲ, 2.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ..!

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂತೋಷ ಅವನು ಗಳಿಸುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗಾಗಿ ಇರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 11, 2026, 03:23 PM IST
  • ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸೇರಿದ್ದ ಯುವಕ
  • ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ
  • ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಹುದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟ ಯುವಕ

Trending Photos

ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ.. ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ತಂದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಖ್ಯಾತ ರಾಜಕಾರಣಿ!
camera icon7
Ashwini Gowda
ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ.. ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ತಂದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಖ್ಯಾತ ರಾಜಕಾರಣಿ!
ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ
camera icon6
Surya Grahan 2026
ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗಿಫ್ಟ್‌.. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ..
camera icon5
Central govt
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗಿಫ್ಟ್‌.. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ..
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮದ್ಯ.. ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 52 ಕೋಟಿ! ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಗುರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ..
camera icon5
isabella islay
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮದ್ಯ.. ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 52 ಕೋಟಿ! ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಗುರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ..
ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ.. ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇಲ್ಲ, 2.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ..!

ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ತಲುಪಿದರೂ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌, ಸಿಇಒ ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಟಾರ್ಚರ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕುಳಿತಲ್ಲಿ, ನಿಂತಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಣ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಾ ಇರಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಯುವಕ 2.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಡೇನಿಯಲ್‌ ಮಿಂಟ್ಸ್‌ ಎನ್ನುವ ಯುವಕ ತನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಡೇನಿಯಲ್‌ ಮಿಂಟ್ಸ್‌, ದಿ ವಾರ್ಟನ್‌ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ ಅಪ್‌ನ ಕ್ಲೂಲಿ (cluely) ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಚೀಫ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ಆಫೀಸರ್‌ (CMO) ಆಗಿ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. 

ಮೊದ ಮೊದಲು ಈ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚನಾ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಮಾಡುತ್ತ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದಂತೆ ಆಯಿತು. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿ ಸಂತೋಷ ಮಾಯಾವಾಗಿತ್ತು. ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. 

ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮನ ಬರ್ತ್‌ಡೇಯನ್ನು ಮಿಸ್‌ ಆದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಕೇವಲ 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಚೀಫ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ಆಫೀಸರ್‌ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಹ್ಲಿ ಗಳಿಸೋ ಪ್ರತಿ ರನ್‌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್‌.. ಕೇವಲ 10, 25, 42, 73 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೆಲ್ಲಾ ವಿರಾಟ್‌ ಹೆಸರಿಗೆ!

ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲಸದಿಂದ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಅತ್ತುಬಿಟ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ಸಿಇಒ, ನನ್ನನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಅಲ್ಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಡೇನಿಯಲ್‌ ಮಿಂಟ್ಸ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ವೈಸ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Daniel MinDaniel Min CMOAI startup Cluelycluley ai startupai startup cluley funding

Trending News