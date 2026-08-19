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67ರಲ್ಲೂ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಸೆ.. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿ ₹1.30 ಲಕ್ಷ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ ಕಿʼಲೇಡಿʼ!

ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ತೋರಿಸುವ ಅಪರಿಚಿತ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು, ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಒತ್ತಾಯ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ನಿಜವಾದವನೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 19, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:41 PM IST
67ರಲ್ಲೂ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಸೆ.. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿ ₹1.30 ಲಕ್ಷ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ ಕಿʼಲೇಡಿʼ!

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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67ರಲ್ಲೂ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಸೆ.. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿ ₹1.30 ಲಕ್ಷ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ ಕಿʼಲೇಡಿʼ!
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