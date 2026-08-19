/67ರಲ್ಲೂ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಸೆ.. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿ ₹1.30 ಲಕ್ಷ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ ಕಿʼಲೇಡಿʼ!

Dating App Scam: ಒಂಟಿತನ ಕಳೆಯಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಯುವಕರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಬಳಿಕ ಭೇಟಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದೋಚುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ 67 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1.30 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ನಕಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 26 ವರ್ಷದ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಮೂಲಕ 67 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ನಂತರ ತನ್ನ 21 ವರ್ಷದ ಪರಿಚಿತೆ ಮಾನ್ಸಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ವೃದ್ಧನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು.
ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳವು
ಜುಲೈ 24ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರದೇಶದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಮನವನ್ನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದುದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹1.30 ಲಕ್ಷವನ್ನ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಕೆವೈಸಿ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರ, ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಅನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗುವ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
‘ಡೇಟಿಂಗ್ ಕೆಫೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ?
ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ವಂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಡೇಟಿಂಗ್ ಕೆಫೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್’ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಕಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲವರು, ನಂತರ ದುಬಾರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಬ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜಾಲಗಳಿರುವ ಆರೋಪಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯುವಕನಿಗೂ ₹20,500 ಬಿಲ್ ಶಾಕ್!
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 23 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಫೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಆಕೆ ಆತನನ್ನ ದುಬಾರಿ ಪಬ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹13,000 ಮೌಲ್ಯದ ಶಾಂಪೇನ್ ಹಾಗೂ ₹6,000 ಮೌಲ್ಯದ ಹುಕ್ಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹20,500 ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆತ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಒಂದೇ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಆತ, ಇಂತಹ ಡೇಟಿಂಗ್ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್?
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಹಾಗೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ವಂಚಕರು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹ, ನಂತರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತುಕತೆ, ಬಳಿಕ ಭೇಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ—ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿ ವಂಚನೆ ನಡೆಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಣ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೈಜ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ನಂಬುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗುವ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಒಟಿಪಿ, ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಗೆ ನೀಡಬಾರದು. ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಪರಿಚಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಭೇಟಿಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭೇಟಿಯ ವಿವರ ತಿಳಿಸುವುದು ಸಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಬಹುದು.
ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ತೋರಿಸುವ ಅಪರಿಚಿತ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು, ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಒತ್ತಾಯ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ನಿಜವಾದವನೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಒಂಟಿತನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ದೆಹಲಿಯ 67 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹1.30 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆಯ ಘಟನೆಯು, ಆನ್ಲೈನ್ ಪರಿಚಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.