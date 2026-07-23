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ಜೀವಂತ ಹಾವಿಗಿಂತಲೂ ಸತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಬಹಳ ಡೆಂಜರ್‌..! ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಸಾವು ಖಚಿತ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಆಹಾರ ಅರಸಿ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುವ ಹಾವುಗಳು ಜೀವ ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಡಗಿದೆ, ಸತ್ತ ಹಾವು ತಮಗೆ ಏನ್‌ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನಾಗುವ ಜನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿ ಒಂದು ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ.. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಸತ್ತ ಹಾವು ಬದುಕಿದ್ದ ಹಾವಿಗಿಂತಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ...

Written ByKrishna N K
Published: Jul 23, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:42 PM IST
ಜೀವಂತ ಹಾವಿಗಿಂತಲೂ ಸತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಬಹಳ ಡೆಂಜರ್‌..! ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಸಾವು ಖಚಿತ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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