/ಜೀವಂತ ಹಾವಿಗಿಂತಲೂ ಸತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಬಹಳ ಡೆಂಜರ್‌..! ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಸಾವು ಖಚಿತ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

Snake Facts : ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಯಿತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವು ಬಂದಾಗ ಭಯಪಡದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಹಾವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ತ ಹಾವು ತಮಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ತ ಹಾವು ಕೂಡ ಜೀವಂತ ಹಾವಿನಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ.. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ..
ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ : ಜೀವಂತ ಹಾವಿನ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ (Fangs) ವಿಷದ ಚೀಲವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆಯೂ ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಅಂಶ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ತಿಳಿದೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಅದರ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿದರೆ, ವಿಷವು ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ‘ಹಿಮೋಟಾಕ್ಸಿನ್’ : ನಾಗರಹಾವು (Cobra) ಹಾಗೂ ಮಂಡಲ ಹಾವುಗಳಂತಹ (Vipers) ಪ್ರಭೇದಗಳು ‘ಹಿಮೋಟಾಕ್ಸಿನ್’ (Hemotoxin) ಎಂಬ ಭಯಾನಕ ವಿಷವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷವು ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಈ ಹಿಮೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಷವು ಅದರ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸತ್ತ ಮೇಲೆಯೂ ಚಲಿಸುವ ಸ್ನಾಯುಗಳು : ಹಾವು ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನರಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವು ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಅದರ ಕೆಲವು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಕೆಲ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚುವ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
‘ಸತ್ತಂತೆ ನಟಿಸುವ’ ಹಾವುಗಳು : ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾವು ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಅಪಾಯ ಎದುರಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತಂತೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಸತ್ತಿದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಮುಟ್ಟಲು ಹೋದರೆ, ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದು ಕಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಮನೆಗೆ ಹಾವು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟುವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನುರಿತ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.