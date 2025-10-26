ನೋವು ಆಗಲ್ಲ.. ಗುರುತು ಕಾಣಲ್ಲ.. ಈ ಅಪರೂಪದ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬದುಕೋದೇ ಡೌಟ್‌! ಶಿವನ ಪಾದ ಫಿಕ್ಸ್..‌

Snake: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಗುರುತು ಸಹ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 4 ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಾವುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಾವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾವಿನ ಹೆಸರು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾಟ್
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಹಾವು ತುಂಬಾ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.. ಇದು ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರವೂ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳು ಸೂಜಿಯಂತೆ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ..
ಈ ಹಾವು ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.. ಇದು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಲಿಪಶುವಿನ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ..
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ನೋವು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಇದರ ಗುರುತುಗಳು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ.. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿ.
