/ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Viral Video: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ತನ್ನ ಜೀವದ ಹಂಗನ್ನೇ ತೊರೆದು ಓಡಿ ಬಂದು ಮಗುವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಆತನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ.
ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಸಾಹಸ
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಎದುರಿನಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಲಾರಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಗು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಕ್ಷಣವೂ ತಡಮಾಡದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು.
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ದೃಶ್ಯ
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ನ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇವರೇ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ’ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಇವರೇ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ”, “ಜೀವ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ”, “ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ” ಎಂಬಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ.
कभी-कभी एक अनजान इंसान भी किसी के लिए फरिश्ता बन जाता है।
सड़क पर एक मासूम बच्चा तेज़ रफ्तार ट्रक की चपेट में आने ही वाला था, तभी एक डिलीवरी बॉय ने बिना अपनी जान की परवाह किए दौड़कर उसे सुरक्षित बचा लिया। कुछ ही सेकेंड की उसकी हिम्मत ने एक मासूम की जिंदगी बचा ली।
यह भावुक… pic.twitter.com/j3q7X3BX33
— Mandeep RajBhar (@MandeepRajBhar9) August 2, 2026
ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ
ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸಮೀಪ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬಾರದು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಸಹ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವೆಂದುಕೊಳ್ಳುವವರ ನಡುವೆ, ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಮಾನವೀಯತೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತನ್ನ ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಮಗುವಿನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಆತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ, ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.