ಯುವಕನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು 16 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರ..! ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ವಿಚಿತ್ರ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್

Diamond Eyes Viral Video: ವಜ್ರಗಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತಹ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಜ್ರವಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಜ್ರವಿದೆ. ಇದರ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಲಬಾಮಾ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರ ಬಲಗಣ್ಣು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಸುಕಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.
ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಬಲಗಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುರುಡಾಗಿತ್ತು. ಕಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುರುಡಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಭಾಗವು ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು. ಇದು ಯುವಕನಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನೀಡಿತು. ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಜ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರು.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಜ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವಜ್ರವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @jonesjewelryco ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಜ್ರದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಅದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ 95 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
