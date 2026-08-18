/ಕೋಳಿ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೋರಿ

Sri Lanka Junglefowl: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜೀವಜಾತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಂಟಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವಿಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಳಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಅಪರೂಪದ ಕಾಡುಪಕ್ಷಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಳಿ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯುರೋಪಿನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು?
ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಗಲ್ಫೌಲ್ (Sri Lanka Junglefowl). ಇದನ್ನ ಹಿಂದೆ ‘ಸಿಲೋನ್ ಜಂಗಲ್ಫೌಲ್’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದು ಕೋಳಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾಡುಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವಿವಿಧ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಹೊರನೋಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಕೋಳಿಯಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಬಣ್ಣ, ದೇಹದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಶವು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಳಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನ?
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಗಲ್ಫೌಲ್ ಕೋಳಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾಡುಪಕ್ಷಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಜಂಗಲ್ಫೌಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಹಳದಿ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆಗಳು ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಛಾಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಾಡಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆತುಹೋಗುವ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 35 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟಿರಬಹುದು. ಇದರ ತೂಕ ಸುಮಾರು 510ರಿಂದ 645 ಗ್ರಾಂಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು. ಆಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ವಭಕ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಸಸ್ಯ ಮೂಲದ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ.
‘ಚಿಕನ್ ತಿಂದರೆ ಜೈಲು’ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಸತ್ಯವೇನು?
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಜಂಗಲ್ಫೌಲ್ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತಿಂದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಖಚಿತ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ Sri Lanka Junglefowl, ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಕ್ಷಿ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಕು ಕೋಳಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ತಿಂದರೆ ಜೈಲು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂಬ ಗೌರವ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾಡುಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೂ ಇದೆ ಕೋಳಿಯ ನಂಟು!
ಕೋಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕದ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ದೇಶ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಿಕ್ ರೂಸ್ಟರ್ (Gallic Rooster) ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಲಿಕ್ ರೂಸ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತೀಕಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಂಜವನ್ನ ಧೈರ್ಯ, ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ “ಕೋಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜಂಗಲ್ಫೌಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಗ್ಯಾಲಿಕ್ ರೂಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಡುಪಕ್ಷಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಿಕ್ ರೂಸ್ಟರ್ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು. ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಬಣ್ಣ, ವಿಶಿಷ್ಟ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನವಿಲಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ದೊರೆತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದೇಶವೂ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜಂಗಲ್ಫೌಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕೋಳಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಚಿಕನ್ ತಿಂದರೆ ಜೈಲು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬದಲು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಕಾಡುಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಕು ಕೋಳಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.