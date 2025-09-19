English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಿಕ್ಷುಕ! 4 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬಂದು QR ಕೋಡ್ ತೋರಿಸಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾನೆ! ಈತನ ಗಳಿಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Digital begger earnings: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ದೇವಾಲಯಗಳ ಹೊರಗೆ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲವಾದರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ..

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 19, 2025, 01:50 PM IST
  • ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ನೋಡಿರಬೇಕು
  • ಅವರು ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು

Trending Photos

ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
rashmika mandanna
ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ!
ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು
camera icon6
female and male snakes
ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
camera icon6
White Hair Remedies
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
&quot;ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ&quot; ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
camera icon5
bollywood actress
"ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ" ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಿಕ್ಷುಕ! 4 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬಂದು QR ಕೋಡ್ ತೋರಿಸಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾನೆ! ಈತನ ಗಳಿಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Viral News: ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಅವರು ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರ ದುಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಭಿಕ್ಷುಕನಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಹೆಸರು ಗೌತಮ್ ಸೂರ್ಯ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಗೌತಮ್ ತಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ 3.8 ಸಾವಿರ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಒಟ್ಟು 26 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಗೌತಮ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಲೈವ್‌ ಬಂದು 2-3 QR ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಚಾನೆಲ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, "ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಂತರ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  4ನೇ ಹಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ನಟಿ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ!!

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು 26 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಲೈವ್‌ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಜನರು ಅವರಿಗೆ QR ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ 1 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅವರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಗೌತಮ್ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. "ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು, ಆದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾತ್ರಿ 12:30 ಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತಿತ್ತು.. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ." ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  4ನೇ ಹಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ನಟಿ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ!!

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Digital BeggarYouTube beggar QR codeGautam Surya YouTuberOnline begging IndiaYouTube live donations

Trending News