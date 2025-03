Video: ಐಪಿಎಲ್‌ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌! ಲೈವ್‌ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಕಾರಣ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಪ್ರಸಾರ

Disha Patani: ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಸೀಸನ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಯವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌, ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಅಜ್ಲಾ ಅವರ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್‌ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ 18 ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ, ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿದರು. ಆಕೆಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಇವರ ನೃತ್ಯದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯೋಜಕರು ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ, ರ‍್ಯಾಪರ್ ಕರಣ್ ಅಜ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Broadcast stops midway during Disha’s performance

No mention of Disha’s performance on any official handle of IPL

Why was she invited then? Why this disrespect towards her 😡#DishaPatani #IPL2025 #ViratKohli #ipl2025openingceremony #RCBvsKKR

pic.twitter.com/bHZU2qWirf

