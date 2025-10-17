English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 73 ಲಕ್ಷ... ಚಿನ್ನ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ರಕ್ತಚಂದನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಲು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ

ಅಗರ್‌ವುಡ್ ಮರದಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರದ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 17, 2025, 01:04 PM IST
    • ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ತ್ರಿಪುರದ ರಾಜಧಾನಿ
    • ಅಗರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ ಅಗರ್‌ವುಡ್‌ ಎಂಬ ಮರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
    • ಅಗರ್‌ವುಡ್ ಮರದಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ತ್ರಿಪುರದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಗರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ ಅಗರ್‌ವುಡ್‌ ಎಂಬ ಮರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಅಗರ್‌ವುಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಅಗರ್‌ವುಡ್ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ʼGod of the treeʼ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಗರ್‌ವುಡ್ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದರ ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದರ ಸಸ್ಯವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಈ ಮರದ ರಾಳ ಮತ್ತು ಮರ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಅಗರ್‌ವುಡ್ ಮರದಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರದ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. 

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಅಲೋಕ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಇದರ ಮರವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 73 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರವು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮರಗಳ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅರಣ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಅಲೋಕ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳುವಂತೆ, 8 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಗರ್‌ವುಡ್ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಾವಲಂಬಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸೋಂಕಿನ ನಂತರ ಈ ಸಸ್ಯದಿಂದ ರಾಳ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಳವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಘನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಳವು ಹೊರಬರುವ ಮರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯಲು 2 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮರದಿಂದ ಕಪ್ಪು ದ್ರವ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರೈತರಿಂದ ಅಗರ್‌ವುಡ್ ಗಿಡವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮರದ ಕೃಷಿ ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸ್ವತಃ ರೈತರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

