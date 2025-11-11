English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅವುಗಳ ರುಚಿ, ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಪರಿಮಳಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿಶ್ವದ 10 ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯೋಣ.  

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 11, 2025, 05:17 PM IST
    • ವಿಶ್ವದ 10 ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು
    • ಕಪ್ಪು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
    • ದುರಿಯನ್ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ

ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅವುಗಳ ರುಚಿ, ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಪರಿಮಳಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿಶ್ವದ 10 ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯೋಣ.  

ಹೊಕ್ಕೈಡೊ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (ಜಪಾನ್‌): ಇದನ್ನು 'ಯುಬಾರಿ ಕಿಂಗ್' ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 25,000 ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದನ್ನು ಜಪಾನ್‌ನ ಹೊಕ್ಕೈಡೊದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಸುವಾಸನೆ  ಮತ್ತು ತಿರುಳು ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ರೂಬಿ ರೋಮನ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ (ಜಪಾನ್): ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಚೀಲದ ಬೆಲೆ 8,400 ಡಾಲರ್‌ಗಳು. ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಡೆನ್ಸುಕ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (ಜಪಾನ್): ಕಪ್ಪು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು $6,000 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಪಾನ್‌ನ ಹೊಕ್ಕೈಡೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ರುಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಬಿಜೆಮ್ ಡುರಿಯನ್ (ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್): ದುರಿಯನ್ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 'ಬಿಜೆಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅದರ ರೂಪಾಂತರವು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಇದು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಮೃದು ಮತ್ತು ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ $2,500 ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.  

ಲಿಗನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೈನಾಪಲ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ 'ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಹೆಲಿಗನ್' ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಅನಾನಸ್ ಅನ್ನು $1,500 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದರ ಮಾಧುರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.  

ಹಮಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (ಚೀನಾ): ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿನ್‌ಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಬೆಲೆ 200 ರಿಂದ 300 ಡಾಲರ್‌ಗಳು. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ, ರಸಭರಿತ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ತೈಯೊ ನೋ ತಮಾಗೊ ಮಾವು (ಜಪಾನ್): ಇದು ಜಪಾನ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಮಾವು, ಇದು ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರ ಕೆಂಪು-ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಕಾರವು ಮೊಟ್ಟೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು 'ಸೂರ್ಯನ ಮೊಟ್ಟೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 100 ರಿಂದ 200 ಡಾಲರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಿಟ್ರಸ್ ಡೆಕೊಪಾನ್ (ಜಪಾನ್):  ಇದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು, ಇದನ್ನು 80 ರಿಂದ 100 ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರ ರುಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಿತ್ತಳೆಗಿಂತ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೆಕೈ ಇಚಿ ಆಪಲ್ (ಜಪಾನ್): ಇದನ್ನು 'ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇಬು' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸೇಬಿನ ಬೆಲೆ 21 ಡಾಲರ್. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸೇಬನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಳಪು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಫುಯಿಯು ಪರ್ಸಿಮನ್ (ಜಪಾನ್): ಇದು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ 10 ರಿಂದ 20 ಡಾಲರ್‌ಗಳು. ಇದು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.  

