English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು..?

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು..?

Affairs ranking : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆ ಆಶ್ಲೇ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳ ತವರು ಕಾಂಚಿಪುರಂನಿಂದ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 14, 2026, 06:02 PM IST
    • ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
    • ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
    • ಅತೀ ಹೆಚ್ಚ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Trending Photos

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು..?

Indian affairs ranking : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆ ಆಶ್ಲೇ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯು ಭಾರತೀಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 17ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ನಗರ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಭಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯ ದೆಹಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದೆಹಲಿಯ 9 ಪ್ರದೇಶಗಳು ಟಾಪ್ 20 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ನೋಯ್ಡಾ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳು ಸಹ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂದರೆ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈ ಈ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ 20 ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ನಂತರ ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಪುಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಂಡೀಗಢ, ಲಕ್ನೋ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಶೇ. 53 ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ : ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಿಂದಾಗಿ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವಿನ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಂತರ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ನೀಡುವ ಗೌಪ್ಯತೆ ಜನರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಒತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Affairs rankingindia affairs rankingDating appsIntresting factsAshley Madison India report 2026

Trending News