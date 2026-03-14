ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು..?

Indian affairs ranking : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆ ಆಶ್ಲೇ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯು ಭಾರತೀಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 17ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ನಗರ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಭಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯ ದೆಹಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದೆಹಲಿಯ 9 ಪ್ರದೇಶಗಳು ಟಾಪ್ 20 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ನೋಯ್ಡಾ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಂತಹ ನಗರಗಳು ಸಹ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂದರೆ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈ ಈ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ 20 ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ನಂತರ ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಪುಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಂಡೀಗಢ, ಲಕ್ನೋ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಶೇ. 53 ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ : ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಿಂದಾಗಿ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವಿನ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಂತರ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ನೀಡುವ ಗೌಪ್ಯತೆ ಜನರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಒತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.