  • ಕೋಳಿ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಗೊತ್ತಾ? ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!!

ಕೋಳಿ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಗೊತ್ತಾ? ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!!

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಾಡು ಕೋಳಿ. ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನ ಸಿಲೋನ್ ಜಂಗಲ್ ಫೌಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಕ್ಕಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 30, 2026, 10:13 PM IST
  • ಕೋಳಿಯನ್ನೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ದೇಶವೊಂದಿದೆ
  • ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯೇ ಈ ಕಾಡು ಕೋಳಿ
  • ಇದು ಕೇವಲ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಕೋಳಿ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಗೊತ್ತಾ? ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!!

Viral News: ʼಕೊಕ್ಕೋ ಕೋಳಿಯೇ... ಘಾಟಿ ಕೋಳಿಯೇ... ಕೊಬ್ಬು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಕೊಕ್ಕೋ ಆಡ್ತೀಯ.. ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನ ಬಿಡೆನೇ.......ʼ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್‌ ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಅವರ ʼಸಿಪಾಯಿʼ ಚಿತ್ರದ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಫೇಮಸ್.‌ ʼಜಂಬದಕೋಳಿ... ಕೋಳಿ ಕೂಗಿದರೆ ಬೆಳಗಾಯ್ತುʼ ಅನ್ನೋ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್‌ವೆಜ್‌ ಪ್ರಿಯರ ಫೇವರಿಟ್‌ ಫುಡ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಿಕನ್... ನಾನ್‌ ವೆಜ್‌ ಐಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್‌ ಕಾಮನ್.‌ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೋಳಿ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು..?‌ 

ಕೋಳಿ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದರ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿರುವವರು ವಿರಳ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೋಳಿಯನ್ನೂ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ದೇಶವಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಯಾಕೆ ಕೋಳಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ... 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ʼಹುಲಿʼ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ʼನವಿಲುʼ ಅಂತಾ ಬಹುತೇಕರು ಥಟ್‌ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೋಳಿ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕರ ಫೆವರಿಟ್‌ ಫುಡ್‌ ಆಗಿರುವ ಚಿಕನ್‌ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋಳಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಸಿಂಪಲ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ.  

ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಹೌದು, ಕೋಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಾ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಾಡು ಕೋಳಿ. ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನ ಸಿಲೋನ್ ಜಂಗಲ್ ಫೌಲ್ ಅಂತಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಕ್ಕಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಳಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನ ಕಾಡು ಕೋಳಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರ್ವಭಕ್ಷಕ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಡು ಕೋಳಿಯ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 35 ಸೆಂ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರ ತೂಕ ಸುಮಾರು 510 ರಿಂದ 645 ಗ್ರಾಂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

