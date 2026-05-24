ಸಿಂಗಾಬಾದ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ರೈಲು ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
Singhabad Railway Station: ಭಾರತದ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಲ್ಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ “ಸಿಂಗಾಬಾದ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ” ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಗೆ ಅತಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಸಿಂಗಾಬಾದ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಗಡಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಂಗಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರೋಹನ್ಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆಲವೇ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಸರಕು ರೈಲುಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬಳಸುತ್ತವೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಗಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಗಡಿಯ ಸಮೀಪದ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂಗಾಬಾದ್ ಅದರ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ “ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಿಂಗಾಬಾದ್ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.