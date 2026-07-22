Bhutan No Traffic Signal: ಭೂತಾನ್ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹಿಮಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ಮಹಾನಗರಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೂ ವಾಹನಗಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಚಾರ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭೂತಾನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಥಿಂಪು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನಗರದಲ್ಲೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೈ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೈ ಚಲನೆ, ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಮೂಲಕ ವಾಹನಗಳು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 1990ರಲ್ಲಿ ಥಿಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಕೈ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಹನಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ನಗರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ, ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದ್ದು, ರಾಜಧಾನಿ ಥಿಂಪುದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.41 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭೂತಾನಿನ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಚಾಲನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಯಾರಾದರೂ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ವಾಹನಗಳು ಸ್ವಯಂ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭೂತಾನ್ನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರದ ಹರಿವು ಸುಗಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಭೂತಾನ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಬಹುಭಾಗ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಭೂತಾನಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಭಯಕ್ಕಿಂತ ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೂತಾನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಶಿಸ್ತು, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವೇ ಉತ್ತಮ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಭೂತಾನ್ನ ಈ ಮಾದರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಶಾಂತ ಚಾಲನೆ, ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಭೂತಾನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.