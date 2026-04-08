ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ಬೀಳದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

General Knowledge: ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಬೀಸಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ತಂಪು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಣಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಮರುಜೀವ ಪಡೆದಂತಿರುತ್ತದೆ..
ನೀರು ನೆಲದಿಂದ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿ ಮೋಡಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಮೋಡಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾರವಾದಾಗ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಅವು ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಳೆ ಬೀಳದ ಸ್ಥಳವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ?
ಅದು ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಳೆಯಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಜ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್-ಹುದೀಬ್ ಎಂಬ ಈ ಗ್ರಾಮವು ಯೆಮೆನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಸನಾದಲ್ಲಿದೆ.. ಈ ಗ್ರಾಮವು ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 3200 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮರಳುಗಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ತಂಪಾಗಿದ್ದರೂ, ಬರಗಾಲದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ..
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವರ್ಷದ ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್-ಹುದೀಬ್ ಗ್ರಾಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಷ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಮಳೆ ಬೀಳದ ಕಾರಣ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಶಾಖ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಸುತನದ ಚಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.. ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ.. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದು, ಮೋಡಗಳು ಶೇಖರಣೆಯಾಗದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಇರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಲ್ ಹುದೈಬ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳವು ಬಯಲಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 3200 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆ ಮೋಡಗಳು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದ 2000 ಮೀಟರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್-ಹುದೈಬ್ ಮೇಲೆ ಮೋಡಗಳು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ.