ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ ಅಘೋರಿಗಳು ಅರ್ಧ ಬೆಂದ ಹೆಣ ತಿನ್ನೋದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಮೈ ನಡುಗಿಸುವ ರಹಸ್ಯ 

Aghori Baba Rituals : ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಈ ಅಘೋರಿ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಜನಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಸಹ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಅಘೋರಿ ಬಾಬಾಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ.. ಅವುಗಳ ಶವ ಸೇವನೆ ಒಂದು..
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವಾದ ಅಘೋರ್ ನಿಂದ ಅಘೋರಿ ಎಂಬ ಪದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರರ್ಥ ನಿರ್ಭೀತ ಎಂದರ್ಥ. ಅಘೋರಿಗಳನ್ನು ಶಿವನ ಆರಾಧಕರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಪಾಲಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನವ ತಲೆಬುರುಡೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನ ಹೊರತಾಗಿ, ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವಾದ ಕಾಳಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಘೋರಿ ಸಾಧುಗಳು ಜನರ ನಡುವೆ ಇರಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಕುಂಬಮೇಳದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಘೋರಿ ಪಂಥವು 18 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಬಾ ಕಿನಾರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಘೋರಿಗಳು ಮೊದಲು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಘೋರಿ ಸಾಧುಗಳು ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿಯಾದ ಶಿವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ತಾವೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರು ಸತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚಿತೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಸುಟ್ಟ ಶವವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.. ಸೊಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಘೋರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತೆಂದರೆ ಅವರು ಶವದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಈ ಮೂಲಕ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಬದುಕಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಅವನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಮ್ಮ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.