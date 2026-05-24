Death facts in Garuda Purana : ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯೂ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಸಾವಿನ ನಂತರ ಜೀವಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿವರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ... ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Garuda Purana death facts : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅದರಕ್ಕೆ ಆದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ, ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನವನ ದೇಹ ಕ್ಷಣಿಕ, ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಅದರಂತೆ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಸೂರ್ಯನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಜೀವಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಭಯ: ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು, ತಾಮಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತಾಗ್ನಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತ್ಮವು ಸದ್ಗತಿ ಪಡೆಯದೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಅಥವಾ ಪಿಶಾಚಿ ಯೋನಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅಲೆದಾಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆತಂಕವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಲು 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಬದ್ಧ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ : ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಬಲವಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಸೌಕರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊರಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಕತ್ತಲಾದ ನಂತರ ದಟ್ಟವಾದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಚಿತೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು.
ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಯ ಮತ್ತು ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಕಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವೇ ಇಂದಿಗೂ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೂ Zee Kannada News ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.