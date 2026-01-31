English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹಸುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಟಯರ್‌ ಟ್ಯೂಬ್‌ ಹಾಕೋದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ರೈತರೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ

Cow farming tips : ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ರೈತರಿಗೆ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಗೆ, ಅವುಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಏನದು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 31, 2026, 07:17 PM IST
    • ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ರೈತರಿಗೆ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದಿರುತ್ತವೆ.
    • ರೈತರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹಸುಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಟೈಯರ್‌ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
    • ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಸುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಚ್ಚಲಿನಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾಲನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ.

ಹಸುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಟಯರ್‌ ಟ್ಯೂಬ್‌ ಹಾಕೋದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ರೈತರೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ

Cow farming business tips : ರೈತರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹಸುಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಟೈಯರ್‌ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಸುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಚ್ಚಲಿನಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾಲನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಹೀರುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

ಹೌದು.. ಇದು ಹಸುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ರೈತರು ಹಸುಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಈ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳು ಹಸು ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಸು ತನ್ನ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಜೆಟ್ 2026 ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಜನರ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆಯೇ?

 

ಹಸು ತನ್ನದೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದೇಕೆ..? : ಹಸುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಇದ್ದರೆ, ದೇಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಕೆಚ್ಚಲು ತುಂಬಾ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತನ್ನದೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹಸುಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಡೆಯಲು ರೈತರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

