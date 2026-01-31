ಹಸುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಟಯರ್‌ ಟ್ಯೂಬ್‌ ಹಾಕೋದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ರೈತರೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ

Cow farming business tips : ರೈತರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹಸುಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಟೈಯರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಸುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಚ್ಚಲಿನಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾಲನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಹೀರುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಹೌದು.. ಇದು ಹಸುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ರೈತರು ಹಸುಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಹಸು ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಸು ತನ್ನ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು..
ಹಸು ತನ್ನದೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದೇಕೆ..? : ಹಸುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಇದ್ದರೆ, ದೇಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಕೆಚ್ಚಲು ತುಂಬಾ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತನ್ನದೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹಸುಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಡೆಯಲು ರೈತರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.