Rabbits Intresting facts : ತಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸವಾನಂತರ ತಾವು ಹೆತ್ತ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನುವ ಕೆಲ ಜೀವಿಗಳೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಸ್ಯಹಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮೊಲಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ? 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 16, 2025, 02:33 PM IST
    • ತಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಇವೆ.
    • ತಾವು ಹೆತ್ತ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನುವ ಕೆಲ ಜೀವಿಗಳೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾವೆ.
    • ಕೆಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಂಸವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ.

ಹೆತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಮೊಲ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ! ಸಸ್ಯಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಏಕೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ..?

Intresting facts : ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಕೆಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಂಸವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡವು ತಾಯಿ ಮೊಲವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ಮೊಲದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕ್ರೌರ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾಗರಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದ ನಾಗಮಣಿ.. ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ..!

ಮೊಲಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಸತ್ತ ಶಿಶುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇದು ಗೂಡನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ಉಳಿದ ಮರಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ತಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸತ್ತ ಮರಿಗಳಿಂದ ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವೂ ಸಹ ಹೌದು. 

ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮೊಲವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯದಿದ್ದಾಗ, ಅದು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಂಸವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡವೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಂದಿರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಭಯಾನಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿರಾಯನ ಬಿಂದಾಸ್ ಓಡಾಟ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಣೆಯಿಂದ ಈ ದುರಂತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.. ಸಾಕು ಮೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪರೂಪವಾದರೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

