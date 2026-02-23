ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಅವ್ವಾ.. ಅವ್ವಾ ಅಂತ ಅಳುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನವಜಾತ ಶಿಶು ನಗದಿರಲು ಇದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

Why new Born babies cry : ನವಜಾತ ಶಿಶು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಗುವ ಬದಲು ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭದೊಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ಮಗು ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ತೀವ್ರವಾದ ಬೆಳಕು, ಶೀತ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಶಬ್ದಗಳು ಅದರ ಕಿವಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತವೆ. ಮಗುವಿನ ದೇಹವು ಈ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಳುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.. ಇದು ಮಗುವಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ..
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಅಳು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜರಾಯುವಿನ ಮೂಲಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಶಿಶುಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಿಶುಗಳು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೊಳಗಿನ ದ್ರವವು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಅಳು ಕೇವಲ ಶಬ್ದವಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ. ಈ ಅಳು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಮಗುವಿನ ಅಳುವನ್ನು ಕೇಳಲು ಜನನದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಮಗು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ ಜನನದ ನಂತರ ಶಿಶುಗಳು ಏಕೆ ನಗುವುದಿಲ್ಲ? ನಗು ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಈ ಭಾವನೆಯು ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಗು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.