Viral News: ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಬಂದ ರೋಗಿಯ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವೈದ್ಯ.. ಸತ್ತ ಶವದ ಜೊತೆ 7 ವರ್ಷ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಿ

Florida Doctor true Love: ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬನ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಕಥೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರೇಮಿ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವತಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವಳ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಅವಳ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದನು. 1931 ರಲ್ಲಿ, 22 ವರ್ಷದ ಎಲೆನಾ ಡಿ ಹೊಯೊಸ್ ಕ್ಷಯರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಮೆರೈನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರೇಡಿಯೊಲಾಜಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಕಾರ್ಲ್ ಟಾಂಜ್ಲರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಕಾರ್ಲ್ ವಾನ್ ಕೋಜೆಲ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಟಾಂಜ್ಲರ್ ಎಲೆನಾಗೆ ತಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಿನ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವಳು ಅವನ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವನು ಎಲೆನಾಗೆ ತನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಯುವತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಎಲೆನಾಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಕಾರ್ಲ್ ಟಾಂಜ್ಲರ್ ವಿಚಿತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ, ಅವನು ಎಲೆನಾಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಎಲೆನಾ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಎಲೆನಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 1931 ರಂದು ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ನಂತರ ಅವನು ಎಲೆನಾಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವನು ಎಲೆನಾಳ ಸಮಾಧಿಯ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವನು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿ ವಿವಿಧ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವನು ದೂರವಾಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಎಲೆನಾಳ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಎಲೆನಾಳ ಮರಣದ ನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದವು. 1933 ರಲ್ಲಿ, ಎಲೆನಾಳ ಮರಣದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕಾರ್ಲ್ ಟಾಂಜ್ಲರ್ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಎಲೆನಾಳ ದೇಹವನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದನು. ಅವನು ಈ ಶವದೊಂದಿಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದನು.
ಅವನು ಎಲೆನಾಳ ದೇಹವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅವನು ಕೋಟ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಂತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನವ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಅವನು ಮುಖವನ್ನು ಮೇಣ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ನಿಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಎಲೆನಾ ನಿಜವಾದ ಕೂದಲಿನಿಂದ ವಿಗ್ ಮಾಡಿದಳು. ದೇಹವು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅವನು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ಅವನು ಎಲೆನಾಳ ದೇಹವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದನು. ಅವನು ದೇಹವನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಹೀಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದನು. 1940 ರಲ್ಲಿ.. ಎಲೆನಾಳ ಸಹೋದರಿ ಕಾರ್ಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡಳು. ಅವಳು ಕಾರ್ಲ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಎಲೆನಾಳ ದೇಹವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಳು, ಅವಳ ದೇಹವು ವಿರೂಪಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಕಾರ್ಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದಳು.
ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಶವವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಲ್ ಟಾಂಜ್ಲರ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಟಾಂಜ್ಲರ್ ಅವರನ್ನು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅವರನ್ನು "ದುರಂತ ಪ್ರೇಮಿ" ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದವು. ಎಲೆನಾಳ ದೇಹವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಶವವನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಶವವನ್ನು ನೋಡಿದರು. ನಂತರ, ಯಾರೂ ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಹುಡುಕದಂತೆ ಅವಳನ್ನು ರಹಸ್ಯ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಲ್ ಟಾಂಜ್ಲರ್ 1952 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಎಲೆನಾಳನ್ನು ಹೋಲುವ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಬೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
