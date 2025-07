ಮಹಿಳೆಯ ಗಂಟಲಿನಿಂದ 4 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು - ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Snake in woman’s mouth: ರಷ್ಯಾದ ಡಾಗೆಸ್ತಾನ್‌ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ 2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ಹಾವೊಂದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಡೈಲಿ ಮೇಲ್‌ ಯುಕೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಹಿಳೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹಾವು ಅವರ ಗಂಟಲಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರು, ಗಂಟಲಿನಿಂದ ಹಾವನ್ನು ಎಳೆದು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

This is the stuff of nightmares Dr pulls a 4ft snake 🐍 from this last after if slithered down her throat while she was sleeping 😱😱 pic.twitter.com/vjq73mn1ts

— The Caped Crusader (@MrT4000) November 13, 2022