English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: ಚಿರತೆಗೆ ರಾವಣನಾದ ಶ್ವಾನ! ಭೇಟೆಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಾಘ್ರನ ಜೊತೆ ನಾಯಿಯ ಭಯಾನಕ ಕಾದಾಟ

Leopard Dog Viral Video: ಚಿರತೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇದೀಗ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 1, 2025, 03:38 PM IST
  • ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ಚಿರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
  • ತನ್ನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೂರ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
  • ಚಿರತೆ ಘರ್ಜಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಾಯಿ ತನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon8
DA hike
ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
&quot;500 ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನ ಕಳೆದೆ..&quot;- ನಟಿ ಸಮಂತಾ
camera icon8
Samantha Ruth Prabhu
"500 ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನ ಕಳೆದೆ.."- ನಟಿ ಸಮಂತಾ
ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ 3 ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಡ..!
camera icon6
Chanakya Niti
ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ 3 ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಡ..!
Viral Video: ಚಿರತೆಗೆ ರಾವಣನಾದ ಶ್ವಾನ! ಭೇಟೆಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಾಘ್ರನ ಜೊತೆ ನಾಯಿಯ ಭಯಾನಕ ಕಾದಾಟ

Leopard Dog Viral Video: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಫಡ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ಚಿರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿರತೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾಯಿ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ನಾಯಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ದವಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 300 ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಯ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಅಲೆದಾಡಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ನಾಯಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಿ, ತನ್ನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೂರ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಚಿರತೆ ಘರ್ಜಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಾಯಿ ತನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಚಿರತೆ ನಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:King Cobra Viral Video: ತುಂಬಿದ ಊರಿಗೆ ಬಂದನೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ! ಕಪ್ಪು ಕಾಳಿಂಗನ ಗಾತ್ರ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿ ಮಂದಿ

ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಿಶ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಚಿರತೆ ಸಿಂಹವನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲದು, ಈ ಚಿರತೆ ಹಸಿದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ನಾಯಿಯ ಧೈರ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶೇರ್‌ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿರತೆ ಗಾಯಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ನಾಯಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾಗಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಚಿರತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯಾರೋ ಇವನು.. ಲವರ್‌ ಕಾಲ್‌ ರಿಸೀವ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗಾ ಮಾಡೋದು..! ಅಣ್ಣಾ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

viral video stray dog kills leoparddog vs leopard shocking viral videostray dog drags leopard 300 meters videoleopard killed by street dog shocking videoviral dog leopard fight real video

Trending News