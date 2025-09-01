Viral Video: ಚಿರತೆಗೆ ರಾವಣನಾದ ಶ್ವಾನ! ಭೇಟೆಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಾಘ್ರನ ಜೊತೆ ನಾಯಿಯ ಭಯಾನಕ ಕಾದಾಟ

Leopard Dog Viral Video: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಫಡ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ಚಿರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿರತೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾಯಿ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ನಾಯಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ದವಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 300 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಯ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಅಲೆದಾಡಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ನಾಯಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಿ, ತನ್ನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೂರ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಚಿರತೆ ಘರ್ಜಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಾಯಿ ತನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಚಿರತೆ ನಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಿಶ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಚಿರತೆ ಸಿಂಹವನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲದು, ಈ ಚಿರತೆ ಹಸಿದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ನಾಯಿಯ ಧೈರ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿರತೆ ಗಾಯಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ನಾಯಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾಗಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಚಿರತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
