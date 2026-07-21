/Viral Video: ಮರಿ ಕೋತಿ ಬೆನ್ನೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದ ನಾಯಿ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Madhya Pradesh Viral Video: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರಾದ ಮರಿ ಕೋತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಾಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೆಹ್ಲಿ (Rehli) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ನಾಯಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮರಿ ಕೋತಿಗೆ ನೆರವಾದ ಬೀದಿ ನಾಯಿ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಕೋತಿ ನಾಯಿಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದೆ. ನಾಯಿ ತನ್ನ ಬಾಲವನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಿ ಕೋತಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಮರಿ ಕೋತಿ ಕೆರೆಯೊಂದರ ಸಮೀಪ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನ ನಾಯಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಬೆನ್ನೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ
ಮರಿ ಕೋತಿಯನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಂಡ ನಾಯಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸಮೀಪದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಯ ಈ ನಡೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಈ ನಾಯಿ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಮಾನವೀಯತೆ
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮರಿ ಕೋತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದರು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಮರಿ ಕೋತಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮರಿ ಕೋತಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಯಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮಾನವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕರುಣೆ ಈ ನಾಯಿಗಿದೆ", "ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ" ಹಾಗೂ "ಇದು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ" ಎಂಬ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಾಳಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಿ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪ್ರಾಣಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಯಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಜೀವಿಗಳು. ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳತ್ತ ಸಹ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಕರುಣೆ ತೋರುತ್ತವೆ. ಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆರೆತಿರುವ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ
ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಮಾನವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಹಜ ಗುಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಘಟನೆ ಸಾರಿದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಾಗ ನೆರವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ನಾಯಿಯ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಾನವೀಯ ನಡೆಗೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.