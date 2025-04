ಇದೇನಿದು ವಿಸ್ಮಯ...! ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ ಎರಡೆರಡು ಸೂರ್ಯ... ಬಾನಂಗಳದ ಕೌತುಕದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ

double sunrise in canada: ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಡಬಲ್ ಸೂರ್ಯೋದಯ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ 'ಡಬಲ್ ಸೂರ್ಯೋದಯ' ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು? ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ? ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕೆನಡಾದ ಕ್ವಿಬೆಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಇಬ್ಬಾಗವಾದಂತೆ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಡತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಪತ್ತು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಜೇಸನ್ ಕುರ್ತ್ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜೋಡಿ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ತಾಣಗಳು ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವಾಸ್ತವಿಕ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವು ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಘಟನೆಗೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಎರಡು ಸೂರ್ಯ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Spectacular: The partially eclipsed Sun rising over the St Lawrence River in Quebec, captured on March 29. Video by Jason Kurth.

(I sped up the footage 4x for the impatient...like myself.)https://t.co/KUSX4RFbUW pic.twitter.com/7tMt02cfKr

— Corey S. Powell (@coreyspowell) April 2, 2025